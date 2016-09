MEDIUM: 2 LP

VÖ: 04.10.2013

LABEL: Edel Records (Edel)

STIL: Boogie Rock

LINE UP:

Francis Rossi (Guitar, Vocals)

Rick Parfitt (Guitar, Vocals)

Alan Lancaster (Bass, Vocals)

John Coghlan (Drums)

Status Quo – Quo Live, war eine meiner ersten LPs. Ich glaube es hat bis heute keine andere Plattes so oft auf den Teller bei mir geschafft, wie diese. Damals waren noch der Drummer John Coghlan (bis 1981) und Alan Lancaster (bis 1985) dabei. 2013 startete die Band eine Reunion-Tour, die am 4.10.13 auch auf Vinyl veröffentlicht wird. Aufgenommen wurde das Ganze am 9./10. März 2013 in Glasgow. Ich bin schon echt auf das Ergebniss gespannt. Bei YouTube kusierende Videos wecken die Hoffnung auf einen gelungenen Tonträger! Das Album wird als 180gr. Vinyl ausgeliefert.

TRACKLIST:

LP 1:

01. Intro/Junior’s Wailing

02. Backwater

03. Just Take Me

04. Is There a Better Way

05. In My Chair

06. Blue Eyed Lady

07. Little Lady

08. Most of the Time

09. (April) Spring, Summer and Wednesdays

10. Railroad

LP 2:

01. Oh Baby

02. Forty – Five Hundred Times

03. Rain

04. Big Fat Mama

05. Down Down

06. Roadhouse Blues

07. Don’t Waste My Time

08. Bye Bye Johnny

